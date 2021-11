Spaccio e resistenza a pubblico ufficiale, pusher 18enne denunciato a Calasetta

Ieri sera a Calasetta, al termine di un servizio a largo raggio finalizzato alla prevenzione e alla repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti e predatori, i carabinieri della stazione locale, assieme a quelli di Teulada e del Nucleo Cinofili di Cagliari, hanno arrestato un diciottenne del luogo, disoccupato con precedenti denunce a carico. Il giovane è indiziato del reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, nonché di resistenza a pubblico ufficiale.

In particolare alle 21, dopo un controllo su strada, al fine di sottrarsi alle operazioni di identificazione e a possibili ulteriori accertamenti, il giovane reagiva nei confronti dei militari operanti tentando la fuga divincolandosi. Il giovane è stato però immediatamente bloccato e sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, e trovato in possesso di grammi 11 di sostanza stupefacente del tipo marijuana suddivisa in dosi, di un grammo di hashish, di un due bilancini di precisione nonché di euro 600 in banconote di piccolo taglio, verosimile provento della pregressa attività di spaccio. Veniva inoltre rinvenuto a casa sua materiale vario per il confezionamento delle dosi.