Sanluri, ubriaco alla guida perde il controllo dell’auto e va a sbattere contro una macchina in sosta: denunciato

Ieri a Sanluri i carabinieri del Radiomobile della locale Compagnia hanno deferito in s.l. per guida in stato di ebbrezza alcolica un 39enne di Serramanna. Gli operanti erano intervenuti su richiesta pervenuta all’utenza 112 per un sinistro senza feriti occorso in Serramanna nella decorsa tarda serata quando, lungo quel C.so Italia all’altezza del civico 12, da solo a bordo di una FORD Fiesta, perdendo il controllo del mezzo, il conducente era andato a impattare contro una FIAT Bravo, che era regolarmente parcheggiata a lato carreggiata (di proprietà di un 37enne operaio del luogo). Gli immediati accertamenti etilometrici compiuti dai militari hanno consentito di riscontrare la positività dell’uomo per alcolemia pari a 1.84 g/l. Nessun ferito si registrava nella circostanza. Al termine dell’impatto i due veicoli risultavano essere entrambi non marcianti (la FORD veniva rimossa da soccorso stradale autorizzato). La viabilità non veniva interrotta. I documenti dell’uomo risultavano essere in regola, la patente guida gli veniva ritirata. La Procura della Repubblica e la Prefettura sono state informate per gli aspetti di rispettiva competenza.