Un curioso episodio ha movimentato la nottata in via Dalmazia, dove i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Carbonia hanno denunciato a piede libero un 50enne disoccupato del posto, già noto alle Forze dell’Ordine, per porto abusivo di oggetti atti a offendere.

L’uomo è stato notato dai militari mentre attraversava la strada proprio davanti alla loro autoradio, che gli aveva appena concesso la precedenza. Durante l’attraversamento, il cinquantenne ha perso una pistola, caduta sull’asfalto sotto gli occhi dei Carabinieri. L’immediato intervento della pattuglia ha permesso di bloccarlo e procedere a un controllo, che ha chiarito la natura dell’arma: si trattava di una pistola “scacciacani” marca Bruni, modello 92, calibro 8 mm, priva del tappo rosso occlusivo della canna e completa di caricatore contenente otto cartucce a salve.

L’uomo non ha saputo fornire spiegazioni convincenti sul possesso dell’oggetto, che è stato quindi sequestrato. Dell’accaduto è stata informata l’Autorità Giudiziaria, che valuterà ora i provvedimenti da adottare.