Si è conclusa con una denuncia a piede libero l’indagine condotta dai Carabinieri della Stazione di Calasetta in seguito alla querela presentata da un pensionato del luogo. Un uomo di 44 anni, residente nello stesso paese, è stato infatti ritenuto responsabile del reato di indebito utilizzo di carta di pagamento.

Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo, che avrebbe prestato occasionalmente assistenza come badante presso l’abitazione di un ultracentenario, avrebbe approfittato della fiducia dell’anziano per impossessarsi della sua carta bancomat. Con illeciti prelievi effettuati in diversi sportelli ATM del territorio, sarebbe riuscito a sottrarre complessivamente alcune migliaia di euro.

L’Autorità Giudiziaria, prontamente informata dai militari, ha avviato gli ulteriori passaggi di competenza. Nel frattempo i Carabinieri proseguono le verifiche per ricostruire con precisione i movimenti del denaro e accertare l’eventuale esistenza di altri episodi simili.

L’operazione si inserisce nel quadro dell’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri a tutela delle persone anziane e nella prevenzione dei reati contro il patrimonio, con particolare attenzione alla protezione delle fasce più vulnerabili della popolazione.