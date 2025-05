Carbonia, attaccato al collo da un Pitbull: un piccolo cagnetto vivo per miracolo: “Era anche al guinzaglio ma non ha ascoltato al padrone e ha attaccato lo stesso”. Tanto spavento e dolore per il quattro zampe che era assieme al padrone e si è forse avvicinato troppo a un pitbull tenuto al guinzaglio. Non ha fatto in tempo a scappare dalla furia dell’animale che generalmente è ostile verso i suoi simili ed è stato azzannato al collo riportando serie ferite curate prontamente dal veterinario.

Una storia raccontata direttamente e pubblicamente dal padrone del cagnolino anche per sensibilizzare riguardo la tematica tristemente sempre attuale, ossia quella del rischio legato ai cani di grossa taglia non sempre gestibili in determinate situazioni, come questa, appunto, accaduta pochi giorni fa. Non solo: spesso in città sono stati segnalati esemplari liberi di vagabondare. “Ho paura a portare in giro i miei cani, troppi cani grossi senza guinzaglio o fuori controllo” spiega un residente.