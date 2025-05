Il mercato civico di Sant’Elia, inaugurato nel dicembre del 1997 per accogliere gli operatori provenienti dai mercati ormai chiusi di via Pola, Santa Teresa e La Palma, si avvia oggi verso la chiusura definitiva. Situato nel cuore dell’omonimo quartiere, di fronte allo stadio Sant’Elia e nei pressi di San Bartolomeo, lo stabile ospita attualmente solo tre boxisti, segnando di fatto una fase terminale per la struttura. Alla luce di questa situazione, su proposta del Servizio SUAPE – Mercati e Attività Produttive – il Comune di Cagliari ha varato un’azione di sostegno a favore dei concessionari coinvolti. In particolare, è previsto un abbattimento del canone per tutti coloro che, a seguito del trasferimento, operano in altri mercati civici cittadini. Le agevolazioni saranno attive dalla data del trasferimento fino al 31 dicembre 2026. Una misura pensata per garantire continuità lavorativa agli operatori e, al contempo, favorire la vitalità e la valorizzazione degli altri mercati civici del capoluogo