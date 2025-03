Capoterra, “nuovo giorno, nuovo disastro idrico”: in via Milano una fontana sgorga dal sottosuolo, disagi per i cittadini e rabbia verso quel bene primario sprecato. Con l’arrivo della bella stagione, le restrizioni potrebbero essere alle porte come le raccomandazioni al fine di evitare inutili sprechi da parte dei residenti che osservano impotenti il paradosso che sgorga dal sottosuolo. “Un comune colabrodo, ennesima perdita d’acqua, ripetute rotture della rete idrica che necessita urgenti interventi”: segnala così Silvano Corda, presidente della commissione di vigilanza, la fontana di via Lombardia, e rivolge un appello alle istituzioni comunali e di competenza al fine di arginare presto il problema.