Capoterra, l’influencer diventato famoso attraverso gli scatti che raccontano la natura: Marco Piras, 19 anni, e la voglia di far conoscere la Sardegna e il mondo attraverso l’obiettivo della sua macchina fotografica. Il sogno nel cassetto? “È quello di diventare imprenditore e albergatore”. Ha le idee chiare il ragazzo che studia e che sui social è seguito da migliaia di follower incantati dalle immagini che ritraggono paesaggi mozzafiato e i protagonisti a quattro zampe della natura. Non solo: anche le caratteristiche dei luoghi che ha visitato, i suoi abitanti e le specialità culinarie, perché collegate al suo percorso di studi, l’alberghiero, e alla sensibilità che lo contraddistingue e lo ha reso speciale agli occhi severi del web, dove tutto viene messo in mostra, ma non tutto diventa di dominio pubblico. E per Piras, invece, la strada della notorietà, è arrivata per caso, senza cercarla, ma è stato catapultato tra i nomi da seguire dai suoi stessi seguaci, catturati dalla sua visione del mondo. Una vita iniziata non con spensieratezza, dietro il nome The Best Photographer https://www.instagram.com/_the__best__photographer_?igsh=Zm0zOXptMzA4aTVr&utm_source=qr si cela un ragazzo che ha affrontato subito una ripida salita: a soli cinque anni vive una separazione che nessun bambino dovrebbe mai vivere, quella dalla sua mamma, che rincontrera’ poi pochissime altre volte nella sua vita.Una separazione che lo ha portato a vivere definitivamente con il suo papà Tomaso nella casa dei suoi nonni paterni. Così Marco inizia la sua infanzia “particolare”, fatta di giorni trascorsi con tante figure di riferimento importanti nella sua vita, tutte impegnate a sopperire quella mancanza. Cresce con mille domande che gli frullano nella testa ma anche circondato da tanto amore, un amore che lui ricambia con la sua gioia di vivere e con la curiosità per tutto ciò che lo circonda, presto infatti scopre la sua passione per la cucina grazie alla sua nonna, un’ottima cuoca, che rappresenta per lui la sua vera mamma, e dalla quale impara a destreggiarsi tra i fornelli, una passione che poi concretizza con gli studi all’istituto alberghiero.Marco riesce a cogliere dalla sua famiglia tutti gli stimoli che lo portano, pian piano, ad approfondire la passione trasferita dal suo papà per la fotografia, uno stimolo a cogliere il bello dalle piccole cose.La semplicità, insomma, raccontata con sensibilità e talento: il mix del successo insomma per il ragazzo da migliaia di follower.