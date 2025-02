Selargius, area cani di Via Macchiavelli al buio e, per metà, transennata per il pericolo che alcuni degli alberi presenti possano cadere rovinosamente al suolo. Protestano i cittadini: “Predisponete alcuni punti luce o dobbiamo limitarci a frequentarla solo nelle notti di luna piena?”.

Una situazione che va avanti da tempo e che è motivo di disagio per i residenti e frequentatori del parco che, dotato di uno spazio per gli amici a quattro zampe, al calar della sera sono costretti a passeggiate al buio e limitate. “Da circa sei mesi, metà dell’area è transennata a causa di alberi ritenuti pericolosi e l’illuminazione è del tutto assente” espone un residente. Fido ha bisogno infatti anche la sera di sgranchirsi le zampe e la passeggiata diventa un percorso a ostacoli per chi può contare solo sulla luce della luna o quella della torcia dello smartphone. Una richiesta, insomma, rivolta alle istituzioni, ossia quella di un pronto intervento per adeguare l’area dei confort necessari, al fine di poter essere frequentata in sicurezza e senza alcun rischio sia per i cittadini che per gli animali ai quali è dedicata.