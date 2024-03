Capoterra, il mega galeone prende vita per la gioia dei più piccoli

Il mega galeone prende vita: lavori a buon punto per la suggestiva attrazione che farà giocare e sognare i più piccoli nel parco del lido di Maddalena. 15 metri di lunghezza, la nuova attrazione, dedicata ai bambini, a breve sarà ultimata. Dopo scivoli e altalene posizionate al parco Liori, giochi preposti per essere inclusivi, arriva quello particolare e originale, un galeone a due passi dalla spiaggia . “I bambini amano l’estate e soprattutto stare al mare essendo per loro uno stimolo naturale per liberare la fantasia” aveva spiegato il sindaco Beniamino Garau.

Si trova posizionato dietro l’info point e promette di essere uno dei giochi più originali e completi grazie al quale la mente dei bambini potrà espandersi nel mondo immaginario, creare giochi di gruppo e immedesimarsi, perché no, in tanti personaggi fantasiosi. “Il nostro mare, il nostro lido sono una grande risorsa, che anche i più piccoli con le loro famiglie devono potersi godere”.