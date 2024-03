Monserrato, tre giornate per l’orientamento dei futuri medici

Tre giornate dedicate all’orientamento per i futuri dottori: migliaia di giovani provenienti da tutta l’Isola hanno partecipato all’open day nella Cittadella Universitaria. Si è conclusa ieri la visita itinerante rivolta agli studenti del quarto e quinto anno delle scuole superiori di secondo grado che si apprestano a concludere il percorso di studi per intraprendere quello finale, che gli permetterà di formarsi nell’ambito professionale scelto. Organizzate come ogni anno dall’ateneo di Cagliari, le tre giornate di orientamento hanno permesso ai ragazzi di ricevere informazioni sulle materie e sugli sbocchi occupazionali dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico. In queste giornate, il personale docente delle diverse facoltà e dei dipartimenti, il personale tecnico amministrativo e bibliotecario, i tutor di orientamento, tutor buddy e il corpo studentesco sono stati a disposizione degli studenti e delle scuole per la presentazione dell’offerta formativa e dei servizi offerti, oltre a fornire informazioni specifiche sulle modalità di accesso ai singoli corsi, sui percorsi formativi e sugli ambiti occupazionali previsti per i laureati nelle diverse classi di laurea e laurea

magistrale. Inoltre, gli studenti hanno potuto visitare alcune strutture di ricerca ed essere coinvolti nelle

attività di laboratorio. Si sono immersi nelle aule informatiche, le sale studio, le

biblioteche e i musei presenti nella Cittadella. Un’esperienza particolare e precisa, insomma, per esplorare il mondo universitario ricco di innovazione e di un’ampia scelta per guardare al futuro con determinazione, entusiasmo e consapevolezza. Presente all’incontro con i ragazzi anche il sindaco di Monserrato Tomaso Locci che ha espresso: “Tre belle giornate dedicate ai giovani che si orienteranno nel mondo universitario”.