Capoterra, fogne a cielo aperto, il quartiere protesta. A vivere una situazione di disagio sono gli abitanti di Via Milano, un disservizio che va avanti da due anni. Liquami puzzolenti scorrono accanto le case, “una situazione pericolosa dal punto di vista igienico sanitario”.

Sono state inviate più segnalazioni anche all’amministrazione comunale per segnalare i reflui a cielo aperto che scorrono per tutta la strada dove si avverte una puzza insopportabile i cittadini denunciano una situazione quasi invivibile” spiega il presidente della commissione vigilanza Silvano Corda. La competenza è di Abbanoa ma Corda rincara la dose e chiama in causa anche il primo cittadino: “Il sindaco Garau è il responsabile della salute pubblica non capisco cosa aspetti a predisporre una squadra di emergenza. Due anni non bastano?”.