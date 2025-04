Tragedia questo pomeriggio sul Monte Faito. Un cavo della funivia che collega il monte a Castellamare di Stabia si è rotto, cedendo in un dirupo. Nella cabina erano presenti due turisti e due operatori dell’Eav. Altre sedici persone, che si trovavano nella cabina a valle, sono state messe in sicurezza e fatte scendere con un’imbragatura.

Difficoltà di comunicazione e maltempo stanno rendendo difficili le operazioni a circa 1.200 metri di altitudine in territorio di Vico Equense. Secondo quanto si apprende, la cabina a monte sarebbe precipitata al suolo prima di arrivare in stazione. Il bilancio è già terribile: tre morti, un ferito grave è un disperso, il macchinista. Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca si sta recando sul posto per seguire le operazioni.