Cagliari, i ragazzi del Marconi verso la mobilità sostenibile: formati i primi 12 ragazzi. Tecnici per la Progettazione, Gestione e Manutenzione, hanno partecipato a un corso nazionale. A supporto delle attività didattiche, l’Istituto Marconi ha previsto l’acquisto di attrezzature specifiche per lo studio e il controllo dei motori elettrici e delle auto a trazione elettrica, consentendo simulazioni pratiche e approfondimenti sulle tecniche di gestione dei veicoli sostenibili.

L’Istituto Tecnico “G. Marconi” di via Pisano, parte dell’I.I.S. “Buccari Marconi”, è l’unico Istituto Tecnico della zona con una specializzazione in elettrotecnica ed è dotato di ampi laboratori e materiali dedicati allo studio dei motori elettrici. L’Istituto si distingue inoltre per essere l’unico in Sardegna a far parte della “Rete nazionale di scuole per la E-Mobility”.

La mobilità sostenibile, basata sull’uso di auto elettriche, ibride e di mezzi di trasporto alimentati da energia elettrica o idrogeno, rappresenta una delle principali sfide e opportunità per il futuro. Per affrontarla con competenza e visione, è necessario investire in formazione tecnica avanzata e attrezzature innovative, creando percorsi capaci di sviluppare le competenze richieste dal mercato del lavoro.

In questo contesto, l’Istituto Marconi di Cagliari ha appena concluso con successo la partecipazione al corso nazionale per “Tecnici per la Progettazione, Gestione e Manutenzione dei Sistemi di Mobilità Sostenibile”, formando i primi 12 studenti abilitati della classe 5Z. Il percorso è stato arricchito dalla presenza di esperti provenienti da università italiane e da aziende di rilevanza nazionale.

Il progetto, coordinato a livello nazionale dal Prof. Massimo Chillemi (ITT Majorana) e supportato dall’I.I.S. Vallauri di Fossano, coinvolge scuole di tutta Italia per promuovere una formazione d’eccellenza nel settore della mobilità del futuro.

Il corso, rivolto alle classi quinte e seguito in sede dal tutor Prof. Antonio Sarigu sotto la guida della Dirigente scolastica, Prof.ssa Alessandra Scanu, ha fornito agli studenti competenze avanzate sulle tecnologie della mobilità sostenibile, come i motori elettrici e le infrastrutture di ricarica.

Questa iniziativa consolida l’Istituto Marconi come punto di riferimento regionale per la formazione tecnica orientata alla sostenibilità, offrendo agli studenti una concreta preparazione per affrontare le nuove sfide del settore.

“Come Città Metropolitana crediamo tantissimo nell’innovazione tecnologica e nell’efficientamento energetico e questo progetto le sposa entrambe. Ma soprattutto ben si collega ai nostri sforzi che vedranno realizzata una comunità energetica che vedrà protagonisti in particolare il comune di Cagliari e la città metropolitana, che vedrà al centro il parco di Terramaini e nello specifico tutte le scuole superiori che orbitano attorno alla zona Pirri/Monserrato, oltre lo stesso Marconi, lo Scano, Martini, Fois, Meucci, Pertini e il Convitto” spiega Andrea Zucca, politico e ingegnere elettronico, esperto di energie rinnovabili e sono docente del Marconi di Informatica, Sistemi e telecomunicazioni.

“Insieme al sindaco Zedda e in qualità di delegato metropolitano ai lavori pubblici contiamo presto di poter partire. Presto ci sarà una presentazione del progetto in attesa che possa essere messo in opera.”