Nel pomeriggio di ieri, venerdì 30 ottobre, i Carabinieri della Compagnia di Dolianova hanno arrestato una donna cinese di 53 anni per il reato di maltrattamenti in famiglia.

L’operazione è scaturita a seguito di una segnalazione giunta al Numero Unico Europeo 112 da parte di un vicino di casa. Giunti tempestivamente presso l’abitazione, i Carabinieri hanno raccolto la denuncia del marito, un pensionato cagliaritano di 73 anni, il quale ha riferito di subire con frequenza quasi quotidiana violenze verbali e fisiche da parte della consorte.