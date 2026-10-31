CULTURA NEL PIATTO
Spaghetti al ragù di polpo
Gli spaghetti al ragù di polpo sono un primo piatto che profuma di Mediterraneo e di cucina marinara italiana. Diversi dal classico spaghetto allo scoglio, puntano tutto su un condimento più raccolto, morbido e intenso, dove il polpo diventa protagonista assoluto. La lenta cottura nel pomodoro lo rende tenero e saporito, mentre gli spaghetti raccolgono un sugo avvolgente, elegante ma profondamente legato alla tradizione domestica.
Ingredienti per 4 persone
320 g di spaghetti
700 g di polpo già pulito
300 g di passata di pomodoro oppure pomodori pelati schiacciati
40 g di olio extravergine d’oliva
1 spicchio d’aglio
50 ml di vino bianco secco
prezzemolo fresco q.b.
sale q.b.
pepe q.b.
facoltativo: un pizzico di peperoncino.
Procedimento
Sciacquare bene il polpo e tagliarlo a pezzetti piccoli, comprese le rondelle dei tentacoli. In una casseruola versare l’olio extravergine d’oliva con lo spicchio d’aglio e lasciarlo appena dorare. Unire il polpo e farlo insaporire per alcuni minuti, quindi sfumare con il vino bianco.
Aggiungere la passata di pomodoro, regolare di sale e pepe e, se gradito, completare con un pizzico di peperoncino. Cuocere a fuoco dolce, con recipiente parzialmente coperto, per circa 35-45 minuti, mescolando di tanto in tanto. Se necessario, aggiungere poca acqua calda. Il sugo dovrà risultare morbido, ben legato e profumato.
Cuocere gli spaghetti in abbondante acqua salata, scolarli al dente e trasferirli nel tegame con il ragù di polpo. Saltare rapidamente la pasta con il condimento e completare con prezzemolo fresco tritato. Servire subito.
Valori nutrizionali indicativi per porzione
Calorie: 490 kcal
Proteine: 27 g
Carboidrati: 60 g
di cui zuccheri semplici: 4 g
Grassi totali: 14 g
di cui saturi: 2,3 g
di cui insaturi: 10 g
Fibre: 3 g
Colesterolo: 95 mg
Questo piatto esprime bene l’anima della cucina di mare italiana: pochi ingredienti, gusto netto e una lavorazione capace di valorizzare la materia prima. Il polpo, alimento antico e diffusissimo nelle tradizioni costiere, diventa qui un piccolo ragù di mare, intenso ma equilibrato, perfetto per uno spaghetto dal carattere deciso.
A cura di Raffaella Aschieri
Specialist | Docente in Menu Management | Menutrix elaborazioni | Cultural Consultant | Gastronoma
Saggista.