CULTURA NEL PIATTO

Spaghetti al ragù di polpo

Gli spaghetti al ragù di polpo sono un primo piatto che profuma di Mediterraneo e di cucina marinara italiana. Diversi dal classico spaghetto allo scoglio, puntano tutto su un condimento più raccolto, morbido e intenso, dove il polpo diventa protagonista assoluto. La lenta cottura nel pomodoro lo rende tenero e saporito, mentre gli spaghetti raccolgono un sugo avvolgente, elegante ma profondamente legato alla tradizione domestica.

Ingredienti per 4 persone

320 g di spaghetti

700 g di polpo già pulito

300 g di passata di pomodoro oppure pomodori pelati schiacciati

40 g di olio extravergine d’oliva

1 spicchio d’aglio

50 ml di vino bianco secco

prezzemolo fresco q.b.

sale q.b.

pepe q.b.

facoltativo: un pizzico di peperoncino.

Procedimento

Sciacquare bene il polpo e tagliarlo a pezzetti piccoli, comprese le rondelle dei tentacoli. In una casseruola versare l’olio extravergine d’oliva con lo spicchio d’aglio e lasciarlo appena dorare. Unire il polpo e farlo insaporire per alcuni minuti, quindi sfumare con il vino bianco.

Aggiungere la passata di pomodoro, regolare di sale e pepe e, se gradito, completare con un pizzico di peperoncino. Cuocere a fuoco dolce, con recipiente parzialmente coperto, per circa 35-45 minuti, mescolando di tanto in tanto. Se necessario, aggiungere poca acqua calda. Il sugo dovrà risultare morbido, ben legato e profumato.

Cuocere gli spaghetti in abbondante acqua salata, scolarli al dente e trasferirli nel tegame con il ragù di polpo. Saltare rapidamente la pasta con il condimento e completare con prezzemolo fresco tritato. Servire subito.

Valori nutrizionali indicativi per porzione

Calorie: 490 kcal

Proteine: 27 g

Carboidrati: 60 g

di cui zuccheri semplici: 4 g

Grassi totali: 14 g

di cui saturi: 2,3 g

di cui insaturi: 10 g

Fibre: 3 g

Colesterolo: 95 mg

Questo piatto esprime bene l’anima della cucina di mare italiana: pochi ingredienti, gusto netto e una lavorazione capace di valorizzare la materia prima. Il polpo, alimento antico e diffusissimo nelle tradizioni costiere, diventa qui un piccolo ragù di mare, intenso ma equilibrato, perfetto per uno spaghetto dal carattere deciso.

A cura di Raffaella Aschieri

Specialist | Docente in Menu Management | Menutrix elaborazioni | Cultural Consultant | Gastronoma

Saggista.