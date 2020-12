Cagliari, niente concerto a Capodanno: videomapping sui monumenti, fuochi d’artificio alla Vigilia di Natale

Video mapping nei monumenti e nei siti più importanti del centro storico e delle vie dello shopping e fuochi d’artificio prima di Natale. Ecco il piano del Comune per l’animazione natalizia in città nell’anno del Covid. Il progetto mira a rendere meno tristi le festività natalizia e aiutare il commercio e il turismo. La decisione è stata presa da Truzzu e dell’assessore Sorgia, ma è ferma in attesa di capire quale sarà l’orientamento del Governo, dopo il boom di folla nelle vie del centro dello scorso fine settimana.

C’è poi da incassare l’ok della Soprintendenza per le luci sui monumenti.

Quest’anno i mercatini di Natale a causa dell’imperversare dell’epidemia da virus covid 19, non potranno essere realizzati e l’animazione natalizia dovrà essere più contenuta. Niente festeggiamenti e concerto di fine anno per San Silvestro, ma il Comune vuole impegnarsi per sostenere in ogni modo possibile l’immagine della Città e le sue attività economiche attraverso azioni specifiche (che debbono però necessariamente svolgendosi nel rispetto delle limitazioni imposte dalla grave situazione sanitaria) “affinché contribuiscano a favorire il diffondersi di un clima di positività e fiducia senza il quale il tessuto economico cittadino e l’immagine di Cagliari sotto il profilo turistico rischiano di essere ulteriormente gravemente colpite”.

L’idea è quella del posizionamento di due installazioni artistiche di video mapping da realizzare in due differenti siti del centro storico cittadino da individuarsi fra i luoghi di snodo delle principali vie commerciali e turistiche della città e la realizzazione di uno spettacolo pirotecnico, a limitato impatto sonoro, da realizzarsi in una giornata immediatamente precedente il Natale.

Sarà decisivo il prossimo Dpcm.