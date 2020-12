Si spacca un tubo in via Cagliari, tutta Capoterra rimane senz’acqua

Capoterra è senz’acqua per la rottura di un tubo in via Cagliari. Gli operai sono al lavoro per bloccare la perdita che ha causato lo stop all’erogazione dell’acqua. “Cari Concittadini/e. Si sta lavorando per riparare la condotta principale della rete idrica e si dovrebbe risolvere il problema fra qualche ora”. La dichiarazione è del sindaco di Capoterra Francesco Dessì.