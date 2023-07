Caldo record, a Olbia non atterrano gli aerei: voli dirottati su Cagliari e Alghero

Troppo caldo sulla pista del Costa Smeralda: 47 gradi, come conferma la stessa società che gestisce l’aeroporto su Instagram. E fioccano i voli dirottati, principalmente su Alghero ma anche dal capo opposto dell’Isola, su Cagliari. Dirottato, per esempio, l’Easyjet in arrivo da Milano e anche quello di Amsterdam nello scalo di Elmas, in quello di Alghero l’aereo decollato dall’aeroporto di Parigi. Immancabili i disagi per i tanti passeggeri, inclusi i molti turisti che hanno scelto di raggiungere l’Isola dalla zona di Olbia.