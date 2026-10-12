Calasetta, scritte e lettere anonime con minacce rivolte al sindaco e alla sua famiglia: amministratori sotto attacco, dopo il caso Pintus ora è Puggioni nel mirino di chi semina dissenso attraverso le intimidazioni. “Sindaco mafioso”, “sindaco dormi” sono solo alcune delle scritte apparse in paese e contro Antonello Puggioni “non si tratta, purtroppo, di un episodio isolato, ma dell’ennesimo atto di una serie di messaggi ingiuriosi e intimidatori comparsi negli ultimi mesi sul nostro territorio” spiega il gruppo di maggioranza. “Evidentemente abbiamo toccato dei tasti scomodi. Evidentemente il percorso amministrativo intrapreso sta dando fastidio a qualcuno che, non avendo il coraggio di esporsi pubblicamente, preferisce nascondersi dietro scritte anonime, insulti e intimidazioni”.

Ma c’è di più, ed è ancora più grave: “Il Sindaco ha ricevuto anche lettere anonime contenenti minacce rivolte non soltanto alla sua persona, ma persino ai suoi familiari, in particolare alla madre, al fratello, alla moglie e alle figlie. Un fatto di estrema gravità, che supera ogni limite di civile convivenza e che dimostra fino a che punto qualcuno sia disposto a spingersi pur di tentare di intimidire chi amministra il nostro paese.

Anche di queste lettere sono state informate a tempo debito le Forze dell’Ordine e tutti gli enti di riferimento del Sindaco, alle quali viene riposta la massima fiducia affinché siano individuati i responsabili”.

Il Sindaco Antonello Puggioni non intende arretrare di un solo millimetro: “Ho preso un impegno preciso con la mia comunità: restituire Calasetta ai calasettani. E intendo mantenerlo fino in fondo. Non saranno quattro vigliacchi nascosti dietro una bomboletta spray o una lettera anonima a farmi cambiare strada. Coinvolgere e minacciare persino i miei familiari (moglie e figlie) è un gesto di una bassezza inaudita, ma se qualcuno pensa di potermi spaventare o costringere a rinunciare al percorso intrapreso, si sbaglia di grosso. Andrò avanti, con ancora più forza e determinazione di prima!» Tutta la maggioranza è unita al fianco del sindaco nel condannare con fermezza tali gesti e lo sostiene fermamente”.

Il Gruppo di Maggioranza consiliare del Sindaco Antonello Puggioni condanna fermamente questi gesti, che non rappresentano soltanto un attacco personale, ma un’offesa alle istituzioni democratiche e all’intera comunità calasettana.

“Il confronto politico, anche il più acceso, è legittimo. Le minacce, gli insulti e le intimidazioni non lo saranno mai.

A chi pensa di condizionare l’azione amministrativa attraverso la paura rispondiamo con la fermezza delle nostre convinzioni e con la consapevolezza di agire nell’interesse della collettività”.

Recentemente la sindaca di Arborea Manuela Pintus ha dichiarato di aver ricevuto minacce di morte. Indagini da parte delle forze dell’ordine in corso, i militari sono al lavoro per risalire ai responsabili.