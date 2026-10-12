Chiusa dal 13 al 16 ottobre 2026 la Scuola Media “Alfieri” per un intervento di derattizzazione. Per consentire agli operatori incaricati di effettuare un intervento di derattizzazione, resterà chiusa temporaneamente dal 13 al 16 ottobre 2026 la Scuola Media “Alfieri” di via De Gioannis 9/11.
Il provvedimento, considerato che le attività di derattizzazione non consentono la presenza in sicurezza di alunni e personale scolastico, è stato adottato con ordinanza n.95 firmata oggi, lunedì 12 ottobre 2026 dal sindaco di Cagliari Massimo Zedda.
Prima di procedere alla riapertura dovranno essere effettuate l’aerazione e la pulizia dei locali disinfestati.