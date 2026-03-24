La Giunta comunale ha approvato il progetto di digitalizzazione dei servizi cimiteriali, un intervento pensato per rendere più semplice, efficiente e funzionale la fruizione e la gestione dei cimiteri comunali.

I cimiteri cittadini sono in continua espansione, l’ultimo ampliamento, l’ennesimo in pochi anni, si è a appena concluso, per una spesa di 700 mila euro con fondi regionali.

L’amministrazione comunale, che da tempo è in prima linea nel proporre i servizi sempre più veloci, trasparenti e smart, ha pensato a una mappa intuitiva e digitale che chiunque può consultare varcando il cancello del cimitero.

Il progetto di digitalizzazione riguarderà i cimiteri di Sanluri e Sanluri Stato, saranno oggetto di una completa mappatura digitale che verrà realizzata da una società specializzata. Tutti gli spazi, dalle tombe ai loculi, dalle cappelle alle fontanelle, saranno censiti e individuabili in una mappa digitale che sarà posizionata nei totem all’ingresso del Cimitero.

In questo modo i visitatori potranno individuare con facilità la posizione delle tombe dei propri cari.

«Questo progetto – dice il sindaco Alberto Urpi – E’ necessario perché il nostro cimitero sì è notevolmente ampliato e non è facile trovare la tomba del proprio congiunto. Con un censimento puntuale di tutte le tombe presenti, la loro mappatura riportata su un facile e intuitivo totem risolviamo questo problema che tanti concittadini ci hanno segnalato. Non solo, grazie alla digitalizzazione, tutto l’archivio delle concessioni cimiteriali verrà digitalizzato>.

Con la digitalizzazione di tutto l’archivio cimiteriale sarà possibile gestire in tempo reale le richieste, verificare con precisione la durata delle concessioni, monitorare pagamenti e scadenze e conoscere la disponibilità di aree e loculi. I cittadini potranno inoltre accedere alle informazioni relative alle proprie pratiche e a quelle dei familiari, garantendo un controllo costante e una maggiore chiarezza amministrativa.

IL progetto, del valore complessivo di 31 mila euro, rappresenta un importante passo in avanti nel percorso di innovazione dei servizi pubblici del Comune di Sanluri, con benefici concreti sia in termini di accessibilità sia di semplificazione delle procedure.