Cagliari ancora alle prese con il problema dell’illuminazione pubblica. Sono numerose le segnalazioni arrivate nelle ultime ore da diversi quartieri della città, dove interi tratti stradali risultano completamente al buio, con evidenti disagi per residenti e automobilisti e forti preoccupazioni per la sicurezza.

Nella serata di oggi sono stati segnalati in particolare via Liguria e via Romagna, nei tratti adiacenti a piazza Kennedy, oltre a via Marche, dove l’assenza di luce ha reso difficoltosa la circolazione e aumentato la percezione di insicurezza. Situazioni analoghe, secondo quanto riferiscono i cittadini, si ripeterebbero con frequenza in diverse zone della città.

Sul tema è intervenuto il consigliere comunale di Cagliari Roberto Mura, che da tempo raccoglie le segnalazioni dei cittadini e denuncia pubblicamente il problema.

“La città è al buio: questa è via Marche, ma sono tantissime le segnalazioni che mi inviate ogni giorno. È una vergogna che una città come Cagliari venga abbandonata a sé stessa. Fa ancora più rabbia se si pensa che nel bilancio del Comune sono presenti milioni di euro destinati all’illuminazione pubblica”, ha dichiarato Mura.

Un intervento duro che riaccende il dibattito sulla gestione dei servizi essenziali e sulla manutenzione dell’illuminazione cittadina.

Il problema dell’illuminazione pubblica, infatti, non riguarda solo il decoro urbano, ma incide direttamente sulla vivibilità e sulla sicurezza dei quartieri. In attesa di chiarimenti e interventi da parte dell’amministrazione comunale, cresce il malcontento tra i cittadini, che continuano a segnalare blackout e lampioni spenti in varie zone della città.