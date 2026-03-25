Sorpreso mentre tenta di introdursi in una casa, un 26enne è stato arrestato nella notte dai carabinieri a Sanluri. Il giovane, di origine peruviana e già noto alle forze dell’ordine, è accusato di tentato furto, ricettazione, false generalità e tentata corruzione. L’intervento è avvenuto durante i controlli notturni, quando i militari di Sanluri, affiancati dai colleghi di Samatzai, hanno notato movimenti sospetti nei pressi di un’abitazione e sono intervenuti immediatamente, bloccandolo prima che riuscisse a entrare. Addosso aveva diversi oggetti ritenuti rubati poco prima: una collana in oro, un portafoglio, un borsello e uno smartphone. Durante l’identificazione ha cercato inizialmente di fornire un nome falso, poi avrebbe tentato di evitare l’arresto offrendo ai carabinieri la collana appena recuperata, proposta respinta. Il 26enne, per il quale era già stato disposto un provvedimento di espulsione, è stato portato nel carcere di Uta. La refurtiva è stata sequestrata e sarà restituita ai proprietari. Indagini in corso.