Calano i contagi a Quartu, prosegue a pieno ritmo la campagna vaccinale: ieri altre 1300 dosi

Quartu Sant’Elena – Calano i contagi in città, da qualche giorno i dati comunicati dall’Ats tendono al ribasso. Attualmente sono poco più di 400 i positivi in città, numeri che possono generare speranza e confermano la tendenza alla decrescita dei contagi: da alcuni giorni, infatti, il numero dei guariti è superiore a quello dei nuovi contagiati.

Intanto prosegue a pieno ritmo la campagna di vaccinazione, anche ieri sono state più di 1300 le dosi inoculate.

Vanno avanti anche le giornate di screening della popolazione presso la palestra di via Nenni. Gli ultimi dati emersi evidenziano che su 71 tamponi effettuati a soggetti che hanno già completato il ciclo vaccinale, nessuno di loro è risultato positivo. 49 invece sono stati i test che hanno interessato persone o con una sola dose di vaccino oppure che avevano ultimato in questi giorni la seconda dose e sono emersi 2 casi di positività.

Su 35 tamponi a cittadini non vaccinati sono risultati, invece, 6 positivi al covid -19.

Per oggi è in programma una riunione operativa per individuare alcuni momenti pubblici per proseguire con la raccolta delle firme per la petizione lanciata dalle associazioni Rinascita e Cambiamo Quartu sull’obbligo vaccinale.