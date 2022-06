Cagliari, violenza a Sant’Elia: 50enne gay pestato da tre uomini sul lungomare

È stato avvicinato da un uomo che l’avrebbe invitato a seguirlo. Poi, all’improvviso, la violenza. Un 50enne gay dell’hinterland di Cagliari è stato pestato da tre uomini, nella notte, sul lungomare di Sant’Elia, nel parcheggio nella zona dell’ex Arena Grandi Eventi. Il malcapitato è stato picchiato e lasciato sull’asfalto dai suoi aggressori. Sul posto, oltre a un’ambulanza del 118, sono arrivati anche i carabinieri. La vittima ha raccontato ai militari ciò che gli era capitato, spiegando di non aver mai visto prima gli aggressori. Ferito, è stato trasportato al Brotzu: i medici gli hanno assegnato quaranta giorni di cure. Non si trova, fortunatamente, in pericolo di vita. I carabinieri stanno cercando di ricostruire esattamente cosa sia successo e rintracciare il gruppo di aggressori. Due, anche se il cinquantenne dice di averne contati tre: le indagini sono serrate, non è escluso che i militari possano sentire nuovamente, nelle prossime ore, la vittima del pestaggio.

A dare l’allarme, facendo precipitare sul posto una pattuglia della compagnia dei carabinieri del capoluogo sardo, una persona, che ha chiamato il 112 e riferito che c’era un uomo, per terra, che stava chiedendo disperatamente aiuto.