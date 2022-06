Sos da Quartucciu: “Aiutateci a ritrovare la nostra cagnolina Like”

SOS A RADIO ZAMPETTA SARDA: ” LIKE È SCAPPATA DA QUARTUCCIU, AIUTATECI A RITROVARLA!”

L’ appello di aiuto di Katy per ritrovare la sua Like:

“Aiutatemi a ritrovarla, è scappata il 16 giugno pomeriggio da Quartucciu, si chiama Like, ha il microchip con indirizzo via Tripoli 37 Quartucciu, anche se ci siamo trasferiti da poco in via delle Palme 7 sempre Quartucciu . Siamo disperati aiutateci vi prego . contattate il numero 320 8597206 / 3393607103”