Tavoli e sedie in mezzo alla strada, una intera area pedonale 24 ore non stop che, sin dall’inizio, non è stata ben accolta da tutti. Ora scatta la raccolta firme per chiedere ufficialmente la revoca dell’ordinanza che sarà attiva sino a ottobre: “Domani dalle 18 saremo in piazza del Carmine, lato opposto al TAR. Raccoglieremo le firme di residenti e non che vorranno sostenerci per la riapertura parziale di via Sassari. Le azioni che facciamo tutti insieme servono oggi agli abitanti di una via e domani ad altri” spiega Adolfo Costa, presidente del comitato di Stampace.