Esce dall’acqua e muore: malore fatale per un turista questa mattina ad Arborea, inutili i soccorsi. Aveva appena finito di fare il bagno in mare quando, durante il tragitto dal bagnasciuga all’ombrellone, si è sentito male: è morto così un 80enne che era in vacanza nell’oristanese. Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso.