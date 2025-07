Quartucciu, scontro fra tre veicoli, 2 feriti trasportati in ospedale: non sono in gravi condizioni.

Pochi minuti prima delle 11 si è verificato un sinistro in viale Marconi, la strada è stata chiusa con deviazione del traffico in direzione Selargius per 30 minuti circa per consentire i rilievi di legge. Sul posto sono intervenute le pattuglie del corpo di polizia locale di Quartucciu comandate da Fabio Carboni.