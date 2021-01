Rivoluzione a Cagliari, tra via Roma e piazza Matteotti mega parco urbano con spazio concerti

Un mega parco urbano da piazza Matteotti a piazza Amendola lungo via Roma. Con spazio per concerti e una nuova viabilità che guardi alle esigenze di pedoni e ciclisti. Questi sono gli obiettivi. I soldi in cassa ci sono. Ora servono le soluzioni che saranno individuate gli esperti nell’ambito della gara bandita a dicembre dal Comune per la riqualificazione di piazza Matteotti e via Roma.

“Sarà un centro intermodale dei trasporti, ma non solo”, spiega il sindaco Paolo Truzzu, l’idea è quella di legare piazza Matteotti lungo via Roma sino a piazza Amendola. E’ un’area della città da guardare con visione unitaria perché riveste un particolare interesse.

Porto, Arst, capolinea Ctm, ferrovie, la metro e ciclabilità: l’obiettivo è quello di metterli in comunicazione tra loro. Tra lato portici e banchina del porto ci sono 24 corsie, è una cesura tra Marina e il mare, gli esperti ci daranno idee per eliminarla. Le risorse: 580 mila euro progetto di livello. Per gli interventi 13 milioni.

L’obiettivo di Truzzu è completare i lavori entro la fine del mandato. La gara scade l’8 marzo. Poi progetto definitivo (ottobre 2021), gara e cantiere

“Abbiamo optato per un approccio innovativo” , ha dichiarato Paolo Angius, assessore all’Urbanistica, “ quasi mai un un’amministrazione lo adotta, ma servono scenari per prendere decisioni consapevoli. Perché il progetto prevede interventi importanti per l’area metropolitana e 500 mila persone”.

“Bando di gara a ottobre”, annuncia Gabriella Deidda, assessore i Lavori pubblici, “creeremo un piccolo parco urbano per eventi pubblici e privati. Tutti gli arredi urbani da riqualificare e c’è da ridurre l’inquinamento”.