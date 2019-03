Cagliari, urban resort di lusso a palazzo Doglio: 71 camere, spa e piscina

“Settembre 2019”. Mese e anno sono scritti a caratteri cubitali sul sito internet ufficiale con all’interno già una ricca gallery fotografica. Palazzo Doglio si prepara ad aprire i battenti, cambiando totalmente veste. Un urban resort di lusso – tra le 4 e 5 Stelle – tra via Logudoro, via Nuoro e via Goceano a Cagliari. Il “casermone”, un tempo in mano all’ex presidente del Bologna Sergio Porcedda e pagato dodici milioni di euro ad un’asta fallimentare, ospiterà turisti in arrivo da tutto il mondo a due passi dalla basilica di San Saturnino. Su alcuni siti online di prenotazioni è già possibile scegliere le date, a partire propizio da settembre 2019. Un hotel di lusso, dunque, in pieno centro città.

Come si legge nel sito, dentro ci sono 71 camere – anche suite di grandi dimensioni – tra marmi di Carrara e “altri elementi di design”. Previste anche spa, piscina e sauna.