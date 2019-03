Spaccio di droga tra Calasetta e Sant’Antioco: due fratelli in manette

Sant’Antioco, due fratelli arrestati dai carabinieri per spaccio di droga.

Questa mattina, al termine di una mirata attività d’indagine, i carabinieri della Stazione di Calasetta, in stretta collaborazione con i colleghi di Sant’Antioco e del nucleo Radiomobile di Carbonia, hanno arrestato per spaccio di stupefacenti, i fratelli Alessio Cruccas, 18 anni, e Manuel Cruccas, 20 anni, entrambi originari di Carbonia ma residenti a Sant’Antioco. In seguito a perquisizione domiciliare operata all’alba, sono stati confermati i sospetti che i due fratelli, entrambi disoccupati, avevano organizzato un’intensa attività di spaccio al dettaglio di marijuana e hashish messa in atto nelle piazze di Calasetta ma anche di Sant’Antioco.

Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati sessanta grammi di marijuana, in parte confezionata in singole dosi già pronta per lo spaccio, hashish, bilancini elettronici di precisione e la somma contante di duecento euro. I due arrestati sono stati ricondotti alla propria abitazione agli arresti domiciliari e domani mattina verranno accompagnati in Tribunale a Cagliari, per essere processati con rito direttissimo.