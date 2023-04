Berlusconi è grave, ha iniziato la chemioterapia per la leucemia: tutta la famiglia al San Raffaele

Per ora non sono previsti bollettini medici, ma la situazione che si è delineata è ormai chiara. Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è stato ricoverato ieri d’urgenza in terapia intensiva per una polmonite causata da una leucemia. Oggi ha iniziato la chemioterapia. Le sue condizioni sono gravi ma stabili, lui è vigile tanto che ha telefonato ai dirigenti del partito per dar loro la carica: “L’Italia ha bisogno di noi”, ha detto l’ex premier.

Intanto, tutta la famiglia, con il gruppo di fedelissimi del partito, è accorsa al San Raffaele: tanta la preoccupazione per le condizioni di salute del cavaliere, 86 anni, anche se sia il fratello Paolo che il ministro degli Esteri Tajani, a lui vicinissimo, cercano di mandare messaggi di ottimismo.