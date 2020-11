Cagliari, trovati con eroina in via Schiavazzi: in manette due giovani di Siliqua

Cagliari. Sono stati fermati a bordo di un’auto in via Schiavazzi per un normale controllo ma subito hanno dato evidenti segni di nervosismo e insofferenza verso i poliziotti. Cosi due giovani di Siliqua, un 23enne e un 20enne, sono stati perquisiti.

Gli agenti hanno trovato circa 10 involucri di plastica contenenti circa due grammi di eroina e la somma di 50 euro in banconote di piccolo taglio. I poliziotti, dunque, hanno esteso il controllo anche presso le rispettive abitazioni nel comune di Siliqua, con la collaborazione dei poliziotti del Commissariato di Iglesias. In particolare, nell’abitazione di uno dei due è stato rinvenuto del materiale per il confezionamento e due bilancini di precisione.

I due sono stati tratti in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e in mattinata si terrà l’udienza di convalida per direttissima.