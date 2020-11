Cade dal tetto del capannone: muore un operaio a Iglesias

Terribile incidente sul lavoro questa mattina nella zona industriale di Iglesias. Perde la vita un uomo di 45 anni, Claudio Milia.

Secondo le prime ricostruzioni l’operaio era salito sul tetto di un capannone per alcune riparazioni, quando, per cause in fase di accertamento, questo improvvisamente avrebbe ceduto proprio sul punto dove si trovava. L’uomo è cosi precipitato al suolo, morendo sul colpo. Troppo gravi le ferite riportate, a nulla sono valsi i tentativi di soccorso da parte degli operatori del 118.

Sul posto per i rilievi del caso i carabinieri di Iglesias.