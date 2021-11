Cagliari, topo d’auto arrestato nella notte a Is Mirrionis

Cagliari, sorpreso dagli agenti mentre cerca di rubare all’interno di un’auto. Arrestato un 24enne.

Nella tarda serata di ieri una telefonata sulla linea 113 ha segnalato la presenza di un giovane che tentava di aprire le auto in sosta in via Is Mirrionis.

Gli Agenti della Volanti hanno notato un giovane, corrispondente alle descrizioni fornite dal Centro Operativo, nell’atto di aprire lo sportello di una vettura parcheggiata in via Gippi, armeggiando con un cacciavite.

Il ragazzo è stato bloccato e riconosciuto dagli stessi operatori per i suoi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. La proprietaria dell’auto ha raggiunto i poliziotti e ha verificato il danneggiamento della portiera.

Il giovane è stato accompagnato in Questura e al termine degli accertamenti di rito è stato tratto in arresto per tentato furto aggravato su auto. Nella mattinata odierna si terrà l’udienza di convalida con rito direttissimo.