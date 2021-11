Cagliari, pedone travolto in via Monsignor Piovella: la conducente scappa e poi ritorna, patente ritirata. In codice rosso l’uomo investito, che per fortuna non rischia la vita: la donna alla guida, forse sono choc, si è allontanata dal luogo dell’incidente e poi è tornata sul posto durante i rilievi. Ecco la dinamica ricostruita dalla Polizia Locale cagliaritana. Una donna alla guida di un autoveicolo ha investito un pedone per poi allontanarsi dal luogo del sinistro senza prestare soccorso. Il pedone è stato soccorso da personale del 118 e trasportato in codice rosso (per dinamica) presso il Pronto Soccorso dell’ospedale Brotzu. Durante i rilievi del sinistro da parte del personale della Polizia Locale la conducente si è riportata sul luogo del sinistro e verrà pertanto deferita all’autorità giudiziaria per il suo comportamento omissivo.Il paziente è stato visitato e le sue condizioni non sono preoccupanti e verrà trattenuto per 10 giorni salvo complicazioni in osservazione. La patente della conducente è stata ritirata. Nella foto, la strada dell’incidente.