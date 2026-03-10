Video e immagini parlano chiaro, riprendono due episodi in cui altrettante persone, non cercano un bagno pubblico bensì si lasciano andare davanti a tutti, anche alle persone che attendono il bus.

Adolfo Costa: “Cagliari, la città del mare e del sole è in balia degli eventi. La gestione questa sconosciuta . Le istituzioni sono incapaci di gestire una situazione esplosiva che coinvolge tutta la città. Non è solo questione di disagio sociale. Si tratta di fallimento dei tre presupposti principali che dovrebbero essere il mantra di qualunque amministrazione civica che ha l’interesse e il dovere di migliorare le condizioni di vita delle sue cittadine e dei suoi cittadini. Manca tutto”.

Costa aggiunge: “La viabilità è impazzita, la città è sporca. La sicurezza è una chimera”.

Un residente racconta: “Questa persona tutti i giorni fa quelle cose, anche solide, e si spoglia per lavarsi alla fontanella. Giovedì scorso, urlava che le avevano rubato il cellulare e per questo, brandendo un grande coltello, andava vicino alle persone bestemmiando e dicendo parolacce terribili. Il tutto alle h.8,15 con i bambini che passavano per andare a scuola”.

“I servizi sociali?” prosegue Costa, “questo è il fallimento totale. Non è più accettabile attendere. Occorre agire. La chiamata delle cittadine e dei cittadini alla protesta civica in piazza è necessaria e non più rinviabile. Basta”.