Si è spenta prematuramente per una malattia la giovane Barbara Atzeri, 44 anni, che amava lo sport e giocava nella squadra locale. Il ricordo commosso della sindaca Francesca Fadda: “Mi stringo al dolore della famiglia, parenti e amici di Barbara, componente della nostra squadra di pallavolo Polisportiva Kalagonis.

Una compagna di squadra con la mano pesante e movimento felpato maturato nel tempo sempre con la sua amica e coach Simona Melis che ha tirato su tante allieve nella sua carriera sportiva all’interno della polisportiva.

Una ragazza che sprizzava gioia e che oggi voglio ricordare con quel sorriso bianchissimo che tiene stretta la sua passione del cuore”.

Barbara era conosciutissima nell’ambito del volontariato cittadino di Sinnai sia con Avis che con Sardegna Rescue Dog, che le dedica uno splendido messaggio:

“È con grande tristezza che condividiamo la notizia della scomparsa di una grande guerriera: la cara amata Barbara Atzeri.

La sua risata, la sua forza e la sua dolcezza continueranno a vivere nei ricordi di chi le ha voluto bene.

Ci stringiamo alla sua famiglia in questo momento di grande dolore, custodendo con gratitudine tutto ciò che ci ha lasciato.

Ricordiamola e teniamola nel cuore certi che il suo spirito continuerà ad accompagnarci. R.I.P.”

Cordoglio anche da parte di Lello Cau, responsabile di Sardegna Ambiente: “Quelle tristi notizie che non vorresti mai sentire o leggere.”, scrive Cau. “Vola Alto Barbara Atzeri, Donna e Volontaria solare.

Onorato e fiero di averti conosciuto.

In questo momento di triste dolore, io e SardegnAmbiente siamo vicini alla famiglia e ai Volontari dell’Associazione Sardegna Rescue Dog”.

Una vita spesa per gli altri e per gli animali, fatta di passione e lavoro costante per tutta la comunità che ora deve fare i conti con l’assenza di Barbara e il dolore che lascia, insieme a tutto l’amore che ha saputo diffondere in ogni sua attività.