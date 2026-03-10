Cagliari, due studentesse investite sulle strisce pedonali, sono state trasportate in codice giallo al Santissima Trinità: è accaduto questa mattina alle 10,30 in via Cornalias, di fronte a un istituto superiore.

Sono due le ragazze colpite da una macchina in corsa mentre attraversavano la strada, sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e la polizia municipale per i rilievi di legge. Un altro incidente che segue quello accaduto ieri in viale Marconi, dove una studentessa è stata travolta da una macchina: ricoverata al Brotzu, è in pericolo di vita.