Paura nel tardo pomeriggio di oggi per un incidente stradale avvenuto in via Cagliari, all’altezza dell’ingresso del paese, dove due autovetture sono rimaste coinvolte in un violento scontro frontale.

L’allarme è scattato dopo le 17:40. La sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco di Cagliari ha disposto l’invio sul posto di una squadra di pronto intervento della centrale di Cagliari.

Una volta arrivati, i soccorritori hanno lavorato per liberare il conducente di uno dei veicoli, rimasto intrappolato all’interno dell’abitacolo. Dopo essere stato estratto, l’uomo è stato affidato alle cure del personale sanitario e trasferito in ospedale in codice rosso.

Coinvolte nell’incidente anche tre persone che viaggiavano sull’altra vettura. Due di loro sono state soccorse in codice giallo.

Conclusi gli interventi di soccorso, i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli incidentati e della sede stradale, per ripristinare le condizioni di sicurezza nell’area interessata.

Restano da chiarire le cause e la dinamica dell’incidente.