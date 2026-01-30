Cagliari, tenta di buttarsi sulle auto in corsa, “è alto, ben vestito, non so quali siano le sue intenzioni, soprattutto con le donne”: la segnalazione giunge da un lavoratore che, in via Roma, ha visto più volte lo stesso uomo compiere questo gesto. “Ho avvisato le forze dell’ordine che già conoscono questo personaggio, mi sento in dovere di segnalare pubblicamente soprattutto per mettere in guardia le donne e preservare la loro sicurezza”.

Generalmente accade nei pressi del “molo all’altezza del distributore, questo signore tenta di buttarsi quando vede una macchiana sopraggiungere. Cerca il litigio, poi prende in mano il cellulare e filma” racconta A.L.

“Io mi son fermato per dirgli cosa stesse facendo e ha preso subito il suo telefono. È da 5 mesi che lo vedo fermo al buio, è un pericolo, secondo me. Io sono sono sempre con mio padre ma penso alle donne soprattutto, a cosa potrebbe accadere se qualcuna si dovesse fermare. Ho avvisato le forze dell’ordine, è un personaggio già noto”.