Ieri sera nella RSA Mons Angioni di Flumini di Quartu è morta Lucia Castaldi, per tutti Lulli. Nata a Scano di Montiferro il 16 ottobre 1943, aveva 82 anni. Da oltre otto anni soffriva della malattia di alzheimer che l’aveva lentamente ma progressivamente privata delle funzioni cognitive, seppur sempre circondata dall’affetto discreto degli amici di sempre, così come voleva e di cui instancabilmente si curava il marito Mariano Girau, fintanto che nove mesi fa è stato colpito da un ictus che lo ha atterrato e tuttora ne rende problematica una ripresa.

Molti amici gli amici che sono sempre stati sempre vicini a Lulli e Mariano, “perché il declino per l’età accelerato dalla malattia non cancella i sentimenti d’amicizia, solidarietà, amore, successi e felici avvenimenti, come pure dolori, sconfitte, lutti, vissuti negli anni della vita in molta o meno parte condivisi. E mentre speriamo nonostante tutto in un qualche miglioramento per Mariano, fintanto che lo consentano la scienza e la credibile possibilità che non prevalga la sofferenza, per Lulli tutto ormai si è consumato”, si legge in una commossa lettera dedicata a Lulli. “Ma noi vogliamo ricordare Lulli, come donna convintamente cattolica, animata da valori di amore e solidarietà propriamente cristiani che per lei si concretizzavano nell’impegno nell’Azione Cattolica (fu presidente diocesano della Gioventù femminile degli anni 60/70) come nella militanza nella politica e nel sindacato, nei Movimenti femministi, sempre comunque a sinistra. Come dimenticare la Lulli grande affabulatrice, docente di vaglia di ragioneria e tecnica bancaria negli Istituti commerciali. Il padre, Venturino Castaldi, prestigioso avvocato, autorevole esponente della Democrazia Cristiana, con la moglie, cattolicissimi, le avevano trasmesso insieme con la fede, i valori cristiani che Lulli, diversamente dal padre, declinava nell’impegno a sinistra.

Condoglianze e vicinanza a Mariano, ai fratelli Cocchi e Paolo, alla sorella Chicca, ai nipoti, parenti tutti, alle amiche e agli amici che l’hanno apprezzata e le hanno voluto bene”.

I funerali di si terranno domani 30 gennaio alle ore 15, nella chiesa della RSA Mons. Angioni a Flumini, Quartu Sant’Elena.