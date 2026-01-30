Cagliari, nuova vita alle ex officine della Scuola di Arti e Mestieri/Regia Scuola Industriale risalenti ai primi del 900: da oggi accoglieranno gli studenti del Foiso Fois che, tra musica e arte, godranno di uno spazio dove poter dare vita alla loto arte. Spazi storici, con i loro caratteristici capannoni a falde, che hanno mantenuto il ricordo del passato, sono stati trasformati in laboratori confortevoli e spaziosi: una parte è dedicata alla sezione musicale e l’altra, invece, a chi trasforma legno o argilla, dando vita a forme e sculture che parlano, che rappresentano lo spirito e l’intraprendenza dei giovani studenti.

Una serata speciale quella di ieri al Foiso Fois situato in

Piazza Martiri delle Foibe, nell’antica sede del convento di San Lucifero, risalente al XVII sec: incluse nell’edificio, le ex officine erano ferme nel passato, dismesse, inutilizzate. Sono state trasformate e adattate alle esigenze dei ragazzi che hanno intrapreso la strada dell’arte per formare il proprio futuro e ieri hanno accolto i futuri studenti in un coinvolgente open day che si è svolto dalle 18 sino alle 22.

L’evento ha unito le due anime del liceo in un’unica esperienza culturale: gli studenti del Musicale e Artistico hanno animato gli spazi con esibizioni dal vivo, dimostrando le competenze acquisite nel loro percorso di studi.

I docenti artisti hanno invece esposto le loro opere: “Una preziosa occasione per vedere i “maestri” all’opera e toccare con mano la professionalità di chi, ogni giorno, forma i talenti di domani”.