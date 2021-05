Cagliari, “troppi tavolini alla Marina, non riusciamo a raggiungere i nostri garage”

La protesta di un gruppo di residenti di via dei Mille: “Vogliamo entrare contromano da via Roma, speriamo che l’assessore ci ascolti. Così non infastidiremo i ristoratori”

Gianfranco, un residente della zona, a Radio Casteddu: “Abbiamo un permesso per poter raggiungere i nostri garage attraverso un percorso che, partendo da via Sant’Eulalia, passa in via Cavour e poi scende in via Dei Mille. Il problema è che i ristoranti presenti hanno messo i tavolini per cui, passare con i nostri veicoli, è disagevole e anche imbarazzante perché ci sono gli avventori che sono, molte volte, turisti e ci rimaniamo male quando li costringiamo e interrompere il pranzo per consentire a noi di passare. Stamattina, con l’intervento dell’assessore della viabilità e dei tecnici abbiamo fatto la proposta di entrare in via Dei Mille in contromano per soli 20 metri per riuscire a conciliare le nostre esigenze con quelle legittime dei ristoratori.

Sembrerebbe che l’assessore ci dia questa possibilità”.

Risentite qui l’intervista di Paolo Rapeanu e Gigi Garau

