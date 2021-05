Cagliari, “sulla nave da crociera della Costa sbarcata oggi due passeggeri positivi al Covid: stop al tour”

Sulla nave da crociera della Costa approdata a Cagliari ci sono due passeggeri positivi al Coronavirus. Saltano quindi i tour blindati per la città. La notizia viene confermata, tra gli altri, dall’assessore comunale al Turismo Alessandro Sorgia: “Ho creato i presupposti perchè potessero scendere in sicurezza, nei pullman. Non so cosa prevedano i loro protocolli. Era tutto ok, non si era previsto che ci potessero essere dei positivi a bordo. A me hanno detto che i positivi sono due”.