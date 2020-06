Cagliari, storico accordo tra porto e Comune per il lungomare: una lunga passeggiata da Giorgino al Poetto. Ecco i ciontenuti dell’accordo firmato oggi dal sindaco Truzzu e dall’Autorità Portuale: “Voglio che chi arriva a Cagliari dal mare abbia uno sguardo nuovo del suo lungomare, o waterfront come piace dire a tanti oggi.

Una città finalmente in simbiosi con l’acqua, elemento naturale del nostro paesaggio. L’ho detto in campagna elettorale e l’ho inserito tra le priorità delle Linee programmatiche presentate in Consiglio comunale. La firma dell’intesa strategica con il presidente dell’Autorità portuale Massimo Deiana, presente l’assessore all’urbanistica Giorgio Angius è il primo passo.

Si avvia così il grande progetto di trasformazione da Giorgino al Poetto, con la riqualificazione dell’area della Fiera e il nuovo quartiere di servizi tra via la Plaja e il Molo Rinascita, poi Su Siccu e il canale di San Bartolomeo.

Cagliari, inoltre, merita un porto all’avanguardia: abbiamo bisogno di rafforzare le attività di transhipment, commerciali e imprenditoriali, con la nautica da diporto anche di fascia alta. Per questo sto lavorando con il Governo per eliminare il vincolo paesaggistico che impedisce le trasformazioni di cui parliamo da anni. Spero di avere presto buone notizie anche sotto questo profilo”, le parole del sindaco Paolo Truzzu.