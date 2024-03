Cagliari, spintona la propria compagna: 47enne pestato in piazza Yenne

Prima la violenza in piazza Yenne, poi l’arresto per resistenza. Martedì notte un 47enne è stato arrestato dai carabinieri. Secondo le segnalazioni arrivate al 112 (anche se la versione, ritenuta verosimile, è ancora in fase di accertamento da parte dei militari) l’uomo avrebbe spintonato la propria compagna martedì sera in piazza Yenne. In soccorso della donna sarebbero intervenuti alcuni testimoni e sarebbe esplosa una rissa, nel corso della quale il 47enne avrebbe avuto la peggio riportando alcuni danni fisici al volto.

A questo punto i carabinieri, arrivati nella piazza stampacina, cuore della movida cagliaritana, hanno fermato e poi portato in caserma il 47enne. Qui si sarebbe consumata la resistenza ai militari. L’uomo è stato arrestato. Le indagini per verificare quanto accaduto in piazza Yenne sono ancora in corso.