Intervento dei Carabinieri questa mattina vicino al pronto soccorso del Brotzu di Cagliari. I militari hanno denunciato a piede libero una 54enne disoccupata, residente a Cagliari e domiciliata a Sestu, per porto ingiustificato di arma da taglio.

È stata una guardia giurata in servizio presso la sala d’attesa del pronto soccorso dell’ospedale cagliaritano a segnalare la presenza della signora. Infatti aveva notato la donna, già conosciuta alle forze dell’ordine, aggirarsi con un coltello in mano prima di allontanarsi a piedi. I Carabinieri, tempestivamente giunti sul posto, hanno rintracciato la donna nelle immediate vicinanze e l’hanno sottoposta a perquisizione personale, che ha permesso di rinvenire un coltello a serramanico lungo 21 centimetri.